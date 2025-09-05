Alex Kroes: "Ik werd wakker met een bod van die club in mijn inbox"

Alex Kroes beleefde een aantal hectische dagen in het slot van de zomerse transferperiode. Brian Brobbey en Bertrand Traoré werden nog verkocht aan Sunderland, terwijl Kenneth Taylor in de Johan Cruijff Arena bleef.

"De laatste drie dagen waren spannend rond Kenneth Taylor, Brobbey en Traoré", vertelt Kroes op de clubsite van Ajax. "Ik werd maandagochtend wakker met een bod van Sunderland in mijn inbox. Tot die tijd was Sunderland nauwelijks een gespreksonderwerp. We hadden niet verwacht dat het zou aankomen op de laatste dag."

"Berto' wilde graag de stap zetten naar de Premier League en dat gaf ons de ruimte om Dolberg te halen", gaat hij verder. "Hij stond al langer op het lijstje, maar dat dit allemaal op de laatste dag zou gebeuren, was bijzonder en hectisch. Dit jaar hadden we het beter op orde dan vorig jaar, in alle geledingen van de club. Elke speler die is gehaald, is goed gescout."

"Daar zit een plan achter voor de toekomst, passend in de compositie, en besproken met de staf. Ook met John Heitinga was de samenwerking prettig. We spreken elkaar elke dag. Hij werkt hard om Ajax en het team naar zijn hand te zetten en is zich bewust dat de financiële duurzaamheid belangrijker was dan de speler die hij misschien liever had gehaald. Die flexibiliteit is echt respectvol en laat zien dat het belang van Ajax bij hem vooropstaat", aldus Kroes.