Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfers & geruchten

Alex Kroes: "Ik werd wakker met een bod van die club in mijn inbox"

Stefan
Alex Kroes aan de telefoon
Alex Kroes aan de telefoon Foto: © Pro Shots

Alex Kroes beleefde een aantal hectische dagen in het slot van de zomerse transferperiode. Brian Brobbey en Bertrand Traoré werden nog verkocht aan Sunderland, terwijl Kenneth Taylor in de Johan Cruijff Arena bleef.

"De laatste drie dagen waren spannend rond Kenneth Taylor, Brobbey en Traoré", vertelt Kroes op de clubsite van Ajax. "Ik werd maandagochtend wakker met een bod van Sunderland in mijn inbox. Tot die tijd was Sunderland nauwelijks een gespreksonderwerp. We hadden niet verwacht dat het zou aankomen op de laatste dag."

"Berto' wilde graag de stap zetten naar de Premier League en dat gaf ons de ruimte om Dolberg te halen", gaat hij verder. "Hij stond al langer op het lijstje, maar dat dit allemaal op de laatste dag zou gebeuren, was bijzonder en hectisch. Dit jaar hadden we het beter op orde dan vorig jaar, in alle geledingen van de club. Elke speler die is gehaald, is goed gescout."

"Daar zit een plan achter voor de toekomst, passend in de compositie, en besproken met de staf. Ook met John Heitinga was de samenwerking prettig. We spreken elkaar elke dag. Hij werkt hard om Ajax en het team naar zijn hand te zetten en is zich bewust dat de financiële duurzaamheid belangrijker was dan de speler die hij misschien liever had gehaald. Die flexibiliteit is echt respectvol en laat zien dat het belang van Ajax bij hem vooropstaat", aldus Kroes.

