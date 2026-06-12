Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'

Joram
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is in verregaande onderhandelingen om mede-eigenaar te worden van LASK Linz. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De voormalig bestuurder van Ajax zou een minderheidsbelang willen nemen in de Oostenrijkse club.

Volgens journalist Johan Inan hoopt Kroes nog deze maand tot een akkoord te komen met LASK Linz over de laatste details van de deal. "Kroes hoopt het deze maand met LASK Linz eens te worden over de laatste details", schrijft journalist Johan Inan. "Lukt dat, dan zal hij met zijn aandelenpakket toetreden tot het bestuur van de club, zonder zich dagelijks met het operationele beleid te bemoeien."

Zijn rol zou zich vooral achter de schermen afspelen, met focus op de ontwikkeling van de clubstructuur en cultuur. "Hij zal 'achter de schermen meehelpen om de structuur en cultuur van de club verder te verbeteren', klinkt het. "Daarnaast is het de bedoeling dat hij als dealmaker mee gaat denken in het aan- en verkoopbeleid."

Gerelateerd:
Perr Schuurs

'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'

0
Dani Ceballos

'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'

'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'

'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'

Voormalig Ajacied adviseert Koeman: "Met Brobbey en Malen voorin"

'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'

Huntelaar erkent Ajax-miskoop: "Hij heeft het niet goed gedaan"

'Ajax komt steeds dichterbij droomaanwinst Marc-André ter Stegen'

"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws