'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'

Alex Kroes is in verregaande onderhandelingen om mede-eigenaar te worden van LASK Linz. Dat meldt het Algemeen Dagblad . De voormalig bestuurder van Ajax zou een minderheidsbelang willen nemen in de Oostenrijkse club.

Volgens journalist Johan Inan hoopt Kroes nog deze maand tot een akkoord te komen met LASK Linz over de laatste details van de deal. "Kroes hoopt het deze maand met LASK Linz eens te worden over de laatste details", schrijft journalist Johan Inan. "Lukt dat, dan zal hij met zijn aandelenpakket toetreden tot het bestuur van de club, zonder zich dagelijks met het operationele beleid te bemoeien."

Zijn rol zou zich vooral achter de schermen afspelen, met focus op de ontwikkeling van de clubstructuur en cultuur. "Hij zal 'achter de schermen meehelpen om de structuur en cultuur van de club verder te verbeteren', klinkt het. "Daarnaast is het de bedoeling dat hij als dealmaker mee gaat denken in het aan- en verkoopbeleid."