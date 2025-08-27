AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Alex Kroes kan t/m 2 september spelers halen: "Bewust gekozen"

Niek
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Nederlandse clubs - waaronder dus ook Ajax - kunnen nog tot en met dinsdag 2 september om 23:59 uur spelers halen. Woordvoerder Samuel Sanchez van de KNVB laat weten waarom de transfermarkt langer geopend is ten opzichte van landen als Engeland, Duitsland, Spanje en Italië. 

"We willen voorkomen dat onze window al gesloten is, terwijl grote voetballanden om ons heen hun window nog open hebben. In dat geval zouden spelers nog wel naar het buitenland kunnen vertrekken, maar kunnen Nederlandse clubs geen nieuwe spelers meer aantrekken", legt hij uit op de site van Tubantia.  

"De concrete data worden in overleg met de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) vastgesteld", verklapt Sanchez. "Voor deze zomer is er bewust gekozen om één dag later te sluiten dan de grote voetballanden om ons heen, waardoor de deadline op dinsdag 2 september om 23.59 uur ligt." 

0 reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
