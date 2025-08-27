Alex Kroes kan t/m 2 september spelers halen: "Bewust gekozen"

Nederlandse clubs - waaronder dus ook Ajax - kunnen nog tot en met dinsdag 2 september om 23:59 uur spelers halen. Woordvoerder Samuel Sanchez van de KNVB laat weten waarom de transfermarkt langer geopend is ten opzichte van landen als Engeland, Duitsland, Spanje en Italië.

"We willen voorkomen dat onze window al gesloten is, terwijl grote voetballanden om ons heen hun window nog open hebben. In dat geval zouden spelers nog wel naar het buitenland kunnen vertrekken, maar kunnen Nederlandse clubs geen nieuwe spelers meer aantrekken", legt hij uit op de site van Tubantia.

"De concrete data worden in overleg met de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) vastgesteld", verklapt Sanchez. "Voor deze zomer is er bewust gekozen om één dag later te sluiten dan de grote voetballanden om ons heen, waardoor de deadline op dinsdag 2 september om 23.59 uur ligt."