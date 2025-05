Alex Kroes kreeg appje van Farioli: "Hij had ernstige twijfels"

Francesco Farioli liet Alex Kroes direct na het gelijkspel bij FC Groningen weten dat hij wilde praten over zijn toekomst. Dat onthult de technisch directeur in gesprek met de NOS .

Maandag werd bekend dat Farioli zijn contract bij Ajax heeft laten ontbinden. De beslissing om te willen vertrekken was sinds vorige week al bekend bij de directie. "Direct na woensdag was er teleurstelling en hij appte me 's avonds toen hij in de bus terugreed: Joh, laten we morgenochtend even zitten met elkaar", vertelt Kroes aan de NOS. "Toen vertelde hij donderdagochtend aan Menno (Geelen, red.) en mij dat hij ernstige twijfels had om door te gaan."

Kroes vond dat de timing van de Italiaan 'gek'. "Hij wilde voorkomen dat het een hele andere lading krijgt, denk ik. Hij wilde een beslissing nemen los van het resultaat", aldus Kroes, die Farioli graag binnenboord had gehouden. "We hebben vaker dit soort gesprekken gehad als hij twijfelde, en we hebben hem geprobeerd over te halen, maar er zit een verschil in het tempo wat we wilden nastreven. Ik kon hem dat niet faciliteren."