Alex Kroes krijgt complimenten: "Hij heeft een geweldige score"

Kroes begon ruim een jaar geleden als algemeen directeur van Ajax, maar moest al snel op verdenking van handel met voorkennis aan de slag als technisch directeur. Dat heeft hij het afgelopen jaar goed gedaan, oordeelt Verweij, die Oliver Edvardsen als voorbeeld noemt. "Als je het nou over hele goede aankopen hebt: hij is in de winter gekomen en heeft nu al zijn bijdrage geleverd", stelt hij in Kick-off. "Volgens mij scoort hij elke vijftig minuten."

Kapteijns is het eens met zijn collega. "Sowieso heeft Kroes een geweldige score. Wout Weghorst, een geweldige aanwinst, Bertrand Traoré, Davy Klaassen en Edvardsen", somt de journalist op. Traoré en Klaassen kwamen zelfs transfervrij naar Amsterdam. "Als je dat vergelijkt met Stewart van PSV..."