AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Alex Kroes krijgt forse kritiek: "Geen directe versterkingen"

Niek
Alex Kroes kijkt rond in de Arena
Alex Kroes kijkt rond in de Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over het beleid van de technisch directeur. De verslaggever is 'vol ongeloof' en wijst onder andere andere naar de komst van Raul Moro en James McConnell. 

"Een derde linksbuiten. Huh? Maar hij kan ook rechtsbuiten spelen. Na twee slappe beurten tegen Telstar en Go Ahead Eagles op links verhuist Moro tegen Heracles Almelo naar rechts", blikt hij terug in zijn column. "Veel indruk maakt de Spanjaard niet, maar Kroes verhuurt Moro’s concurrent aan PEC Zwolle. Onder het mom van ’goed voor zijn ontwikkeling’ verdwijnt de 19-jarige rechtsbuiten en zelfopgeleide Pool Jan Faberski, beschouwd als toptalent, uit Amsterdam zonder ooit een serieuze kans gehad te hebben", constateert Driessen. 

"Waar Ajax vroeger traditioneel in de geest van Johan Cruijff een blik jeugdspelers open trok om spelers te vervangen, komen die nu allemaal op het tweede plan. Ze maken geen plaats voor gearriveerde, directe versterkingen, maar voor jeugdspelers van elders die nog niets hebben bewezen", vervolgt de verslaggever, die ook niets snapt van de huurdeal met Liverpool. 

"Het huren van de 20-jarige James McConnell – op 13 september wordt hij 21 jaar – van Liverpool zonder koopoptie voor de positie van controlerende middenvelder slaat alles", stelt hij. "In niets past de Engelsman in de profielschets waar ervaring en leiderschap werd gevraagd. In Engeland betwisten ze zelfs dat hij een controlerende middenvelder is", weet Driessen. 

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Daley Blind draagt een compressiebroekje

"Toen De Telegraaf die foto plaatste kreeg Ajax een flinke boete"

0
Michael Reiziger

Reiziger neemt Ajax-talent op in definitieve selectie Jong Oranje

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd