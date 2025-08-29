Alex Kroes krijgt forse kritiek: "Geen directe versterkingen"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over het beleid van de technisch directeur. De verslaggever is 'vol ongeloof' en wijst onder andere andere naar de komst van Raul Moro en James McConnell.

"Een derde linksbuiten. Huh? Maar hij kan ook rechtsbuiten spelen. Na twee slappe beurten tegen Telstar en Go Ahead Eagles op links verhuist Moro tegen Heracles Almelo naar rechts", blikt hij terug in zijn column. "Veel indruk maakt de Spanjaard niet, maar Kroes verhuurt Moro’s concurrent aan PEC Zwolle. Onder het mom van ’goed voor zijn ontwikkeling’ verdwijnt de 19-jarige rechtsbuiten en zelfopgeleide Pool Jan Faberski, beschouwd als toptalent, uit Amsterdam zonder ooit een serieuze kans gehad te hebben", constateert Driessen.

"Waar Ajax vroeger traditioneel in de geest van Johan Cruijff een blik jeugdspelers open trok om spelers te vervangen, komen die nu allemaal op het tweede plan. Ze maken geen plaats voor gearriveerde, directe versterkingen, maar voor jeugdspelers van elders die nog niets hebben bewezen", vervolgt de verslaggever, die ook niets snapt van de huurdeal met Liverpool.

"Het huren van de 20-jarige James McConnell – op 13 september wordt hij 21 jaar – van Liverpool zonder koopoptie voor de positie van controlerende middenvelder slaat alles", stelt hij. "In niets past de Engelsman in de profielschets waar ervaring en leiderschap werd gevraagd. In Engeland betwisten ze zelfs dat hij een controlerende middenvelder is", weet Driessen.