Alex Kroes krijgt slecht nieuws in zoektocht naar nieuwe trainer

Paul Simonis heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles verlengd tot medio 2027, zo laat de club uit Deventer weten via de officiële kanalen. De 40-jarige oefenmeester, die de KNVB Beker wist te winnen met zijn ploeg, toont zich tevreden.

“Ik ben er heel erg blij mee”, vertelt Simonis, die ook in beeld zou zijn bij Ajax na het vertrek van trainer Francesco Farioli. “Bij deze geweldige club heb ik het enorm naar mijn zin. Het was een hartstikke mooi voorstel van de club. Er spreekt veel vertrouwen en waardering uit vanuit de club", vervolgt de coach.

"In de veranderende wereld van het voetbal is het heel fijn dat je continuïteit kan behouden", beseft Simonis. "Zeker met de uitdaging die voor ons ligt. Wij gaan met Go Ahead Eagles ook nog eens Europa in, prachtig. Er wacht de komende jaren nog een mooie uitdaging", besluit hij vastberaden.

Het nieuws is waarschijnlijk een streep door de rekening van Alex Kroes. De technisch directeur is op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax en volgens de Telegraaf waren Erik ten Hag en Paul Simonis de 'topkandidaten' bij de club uit Amsterdam. Ook Michael Reiziger wordt genoemd voor de vacature. Hij werkte eerder al bij (Jong) Ajax en is tegenwoordig succesvol met Jong Oranje.