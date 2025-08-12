Kick-off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Alex Kroes krijgt transfertip: "Daley Blind wil terug naar Ajax"

Niek
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Hans Kraay junior hoopt dat de technisch directeur er in slaagt om Daley Blind terug te halen, want de club uit Amsterdam is met Jordan Henderson een belangrijke speler kwijtgeraakt. 

“Dat vonden we allemaal een koekenbakker. Ik vind het helemaal geen koekenbakker”, sprak hij bij De Oranjezomer. “Maar nu hebben ze een type Jordan Henderson nodig. Daley Blind is door heel veel mensen verafschuwd: hij was te langzaam als linksback, te langzaam als linker centrale verdediger, hij kon het niet meer belopen op middenveld... Maar na al die aantijgingen heeft hij twee jaar lang met een sigaar in zijn mond in de Spaanse competitie 75 wedstrijden gespeeld", constateert Kraay junior. 

“Ze zoeken iemand die een beetje met zijn kont tegen de twee centrale verdedigers aan speelt. Daley Blind wil graag terug naar Ajax", verklapt hij. "Danny Blind, die wil dat natuurlijk ook. Als je een ervaren jongen wil… Sommige mensen zullen hem te oud vinden, maar als je in LaLiga met je vingers in de neus tegen Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid kan spelen, dan kan je toch ook wel in de rol van Henderson spelen?”

