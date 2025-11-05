Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ajax bestuur & beleid

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

Bjorn

Alex Kroes ligt behoorlijk onder vuur bij Ajax, maar Bernard Schuiteman is zeer te spreken over de bestuurder van de Amsterdammers. De technisch directeur van RKC Waalwijk volgt Ajax met belangstelling.

"Ik kijk daar natuurlijk met interesse naar", vertelt Schuiteman in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Ik ben, dat zeg ik eerlijk, geen groot fan van Ajax, maar beroepsmatig volg ik graag wat daar gebeurt. Het is eigenlijk vorig jaar al begonnen met een rare situatie, denk ik, van wat ik van een afstand kon zien."

Schuiteman doelt op de periode onder Sven Mislintat. "Daar heeft Ajax nog steeds mee te maken, met die gevolgen", aldus de td, die wel complimenteus over zijn opvolger Kroes. "Ik ken Alex Kroes best wel goed. Ik waardeer hem enorm als mens én als zakenman. Als ik zie wat hij bij Go Ahead heeft neer gezet en met zijn bedrijf SEG (zaakwaarnemerskantoor, red.)... Maar het is gewoon niet makkelijk om bij Ajax te zijn in zo'n omgeving met al die stromingen. Het is veel politiek."

Robert Maaskant vraagt zich af of Kroes de job bij Ajax niet onderschat heeft. "Dat zou best kunnen", twijfelt Schuiteman. "Maar ik denk niet dat hij het onderschat heeft. Hij is gewend een bedrijf te leiden, waar op een gegeven moment een klap op geeft als jij iets beslist. Dat is bij Ajax, met alle stromingen en politiek, is dat gewoon moeilijk. Dat is het moeilijke van TD zijn, je moet alles op tijd doorzien."

