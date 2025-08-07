Alex Kroes moet aan de bak bij Ajax: "Een nieuwe leider nodig"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Lentin Goodijk verwacht dat de technisch directeur nog een drukke maand tegemoet gaat bij bij de club uit Amsterdam.

"Ajax probeert de selectie Champions League-waardig te krijgen", schrijft hij in het weekblad van VI. "Eerst moest de club schoon schip maken door overbodige spelers van de hand te doen, om zo het salarishuis op orde te krijgen. Dat proces is inmiddels een heel eind gevorderd", aldus Goodijk.

"Met gerichte aankopen probeert Ajax verder de zwakke plekken van afgelopen seizoen te versterken: met Raúl Moro is er een nieuwe verschilmaker op de flanken, met Oscar Gloukh komt er kwaliteit en creativiteit op het middenveld bij", vervolgt hij. "Ook dat zal helpen om wat attractiever te spelen. De transferontwikkelingen in augustus zullen verder voor een groot deel bepalen hoe serieus Ajax zich gaat mengen in de titelstrijd", beseft Goodijk.

"Na het vertrek van Jordan Henderson heeft de selectie duidelijk nog een nieuwe leider nodig", constateert de verslaggever, die nog wel een aantal vragen heeft. "En hoe vangt Ajax de transfer van Jorrel Hato op? En wat gebeurt met Brian Brobbey of Kenneth Taylor? Het grote verschil met een jaar terug is dat Ajax een heel ander uitgangspunt heeft. Bestuurlijk is er eindelijk rust en duidelijkheid, financieel is er geen paniek meer en er heerst weer een topsportcultuur in en rond de selectie. De voorwaarden om te presteren zijn een stuk beter op orde, dat is waarom de lat nu ook omhoog gaat", besluit Goodijk.