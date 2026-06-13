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'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'

Max
bron: De Telegraaf
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes neemt een klein bedrag in zijn nieuwe club LASK Linz. Dat bevestigt hij aan de Telegraaf. De voormalig Ajacied staat op het punt te tekenen bij de club uit Oostenrijk.

Hoeveel procent van de aandelen hij koopt en wat hij daarvoor betaalt, is niet bekend. Volgens Kroes gaat het om een klein belang. De voormalig algemeen- en technisch directeur van Ajax krijgt een soort rvc-rol bij LASK Linz.

Kroes, die na het ontslag van John Heitinga zelf ook besloot te vertrekken, kent de eigenaar van LASK Linz en bracht de club eerder al in contact met Ajax voor een partnership. De overeenkomst tussen Kroes en Linz is vooralsnog niet rond. 

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