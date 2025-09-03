Alex Kroes: "Of we nog op een transfervrije speler moeten rekenen?"

Alex Kroes rekent er niet op dat Ajax zich later nog gaat versterken met een transfervrije speler. De transfermarkt is natuurlijk gesloten, maar spelers zonder contract mogen nog wel aansluiten bij een nieuwe club.

"Of we nog op een buitenkansje of een transfervrije speler moeten rekenen? Nee, dit is wel waar we met z’n allen het vertrouwen in hebben om de stappen te zetten", vertelt Kroes op de clubsite van Ajax. "Laten we nu met z’n allen zorgen dat we rust behouden, hard werken, met een bepaalde visie de puzzelstukjes leggen waardoor iedereen optimaal aansluit op elkaars kwaliteiten. Dan komen die successen vanzelf."

De bestuurder kijkt uit naar de wedstrijden in de Champions League met de Amsterdammers. "Ik hoop weer op een fantastische wisselwerking met het publiek, want die hebben we nodig", gaat hij verder. "Wat je zegt, de loting had slechter gekund, maar het blijven zware wedstrijden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop ieder met mij."

"Het is al heel snel weer, over twee weken gaat het beginnen. Dan spelen we tegen Inter, dat is natuurlijk niet zomaar een club, om het zo maar te zeggen. We zullen alles uit de kast moeten halen om enigszins een positief resultaat te halen. Ik heb er dus heel veel zin in, maar besef ook hoe zwaar het zal zijn", aldus Kroes.