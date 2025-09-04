AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Alex Kroes over Ajacied: "Hadden hem eigenlijk willen verkopen"

Stefan
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich op de slotdag van de zomerse transferwindow nog te versterken met Kasper Dolberg. De Deense spits moet in Amsterdam de concurrentie aangaan met Wout Weghorst en is natuurlijk geen onbekende van de club.

"Dolberg stond al maanden op ons lijstje", reageert Kroes op de clubsite van Ajax. "Hij is ouder en volwassener geworden. Hij zal nooit de meest extraverte persoon op aarde worden en dat hoeft ook niet. Het stylisme in hem, heeft hij nog steeds. Hij heeft het afgelopen jaar ook gewoon goals gemaakt. Hele knappe goals gemaakt. Hij voegt iets toe aan de selectie."

"We hebben hem, Wout Weghorst en Don-Angelo Konadu. Er komen genoeg wedstrijden aan en we zullen ze alle drie heel hard nodig hebben om ons vooruit te helpen", vervolgt hij. Ook reageert de bestuurder op de uitgaande huurtransfers van Ajax. "Bij Kaplan is het een andere dan bij Janse en Faberski."

"Bij Janse en Faberski is de gedachte dat ze zich op een andere manier dan bij Ajax en Jong Ajax door ontwikkelen bij zo’n club", gaat de directeur verder. "Ze krijgen dertig Eredivisiewedstrijden in de benen. Bij Kaplan is de realiteit dat we hem eigenlijk hadden willen verkopen."

"De definitieve verkoop kwam niet en toen heb ik met agenten en met hem geschakeld over, laten we hem dan dertig wedstrijden in Nederland in de benen krijgen. Dan hebben we een iets grotere kans om hem in januari of in de zomer te kunnen verkopen", aldus Kroes.

Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'

0
Alex Kroes aan de telefoon

Alex Kroes: "Ik werd wakker met een bod van die club in mijn inbox"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Kasper Dolberg Ahmetcan Kaplan Dies Janse Jan Faberski Ajax bestuur & beleid Alex Kroes Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd