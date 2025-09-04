Alex Kroes over Ajacied: "Hadden hem eigenlijk willen verkopen"

Ajax wist zich op de slotdag van de zomerse transferwindow nog te versterken met Kasper Dolberg. De Deense spits moet in Amsterdam de concurrentie aangaan met Wout Weghorst en is natuurlijk geen onbekende van de club.

"Dolberg stond al maanden op ons lijstje", reageert Kroes op de clubsite van Ajax. "Hij is ouder en volwassener geworden. Hij zal nooit de meest extraverte persoon op aarde worden en dat hoeft ook niet. Het stylisme in hem, heeft hij nog steeds. Hij heeft het afgelopen jaar ook gewoon goals gemaakt. Hele knappe goals gemaakt. Hij voegt iets toe aan de selectie."

"We hebben hem, Wout Weghorst en Don-Angelo Konadu. Er komen genoeg wedstrijden aan en we zullen ze alle drie heel hard nodig hebben om ons vooruit te helpen", vervolgt hij. Ook reageert de bestuurder op de uitgaande huurtransfers van Ajax. "Bij Kaplan is het een andere dan bij Janse en Faberski."

"Bij Janse en Faberski is de gedachte dat ze zich op een andere manier dan bij Ajax en Jong Ajax door ontwikkelen bij zo’n club", gaat de directeur verder. "Ze krijgen dertig Eredivisiewedstrijden in de benen. Bij Kaplan is de realiteit dat we hem eigenlijk hadden willen verkopen."

"De definitieve verkoop kwam niet en toen heb ik met agenten en met hem geschakeld over, laten we hem dan dertig wedstrijden in Nederland in de benen krijgen. Dan hebben we een iets grotere kans om hem in januari of in de zomer te kunnen verkopen", aldus Kroes.