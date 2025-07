Alex Kroes over Ajax-bannelingen: "Dat is niet zo makkelijk"

Voor Alex Kroes was het geen gemakkelijke taak om een aantal Ajax-spelers te vertellen dat hun tijd in Amsterdam erop zit. Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Jay Gorter en Christian Rasmussen zijn op de transferlijst gezet en trainen apart van het eerste elftal.

"Dat is niet zo makkelijk", vertelt Kroes aan de clubkanalen. "Toen de staf er was, hebben wij onze gedachten met hen besproken. Ze zaten er net zo in als wij. Dan zijn dat soms harde keuzes en dan hoop je dat het snel gaat. In een aantal gevallen gaat dat nu rap, maar ik hoop dat we in de komende weken nog wat stappen kunnen zetten."

Volgens de technisch directeur is de beslissing niet uit de lucht komen vallen. "We hebben de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met diverse spelers en diverse agenten van die spelers om hen duidelijk te maken dat zij op de transferlijst gezet zouden worden. Dat het bij Ajax ophoudt. Want we willen doorselecteren, we willen jonge jongens een kans geven."