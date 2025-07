Alex Kroes reageert op vertrek: "Beter om verder te kijken"

Hlynsson speelde 45 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax, waarin hij tienmaal scoorde. De rechtspoot kwam het afgelopen halfjaar op huurbasis uit voor Sparta.



Alex Kroes: "Kristian had bij Ajax te maken met flink wat concurrentie op zijn positie waardoor het voor hem beter was om verder te kijken. Het is mooi voor hem dat hij zich het afgelopen halfjaar in de kijker heeft kunnen spelen en op deze manier zichzelf langer kan laten zien in de top van de Eredivisie. We hebben hem dan ook veel succes gewenst met het vervolg van zijn carrière."