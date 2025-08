Alex Kroes 'regelde' Ajax-transfer: "Onderhield continu contact"

"Dat komt ook door de persoonlijke aanpak van de Amsterdammers. Net als eerder bij Raúl Moro investeert Ajax veel in het opbouwen van een relatie met de speler. Bij Moro was het Kelvin de Lang die meermaals naar Spanje trok om het contact warm te houden, bij Gloukh is het Kroes die continu contact onderhoudt", schrijft Lentin Goodijk in Voetbal International.

"Beide spelers ontwikkelen zo al vroeg een emotionele band met Ajax. Die blijkt uiteindelijk cruciaal, want in beide gevallen duurt het best even voor de transfer helemaal rond is en proberen er dus nog clubs tussendoor te fietsen", schrijft de journalist. "Clubs die financieel meer kunnen bieden dan Ajax. Maar net als Moro heeft Gloukh zijn zinnen dan dus al gezet op de stap naar Amsterdam."