Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Alex Kroes sluit transfer niet uit: "Als er in de winter..."

Gijs Kila
bron: Ajax Life
Alex Kroes kijkt rond in de Arena
Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor begon het seizoen bij Ajax met enige moeite, zo vertelt directeur Alex Kroes. De middenvelder zat in de zomer nog met de onzekerheid van een mogelijke transfer, wat zijn spel beïnvloedde.

"In het begin van de competitie had hij er wat moeite mee, omdat hij nog in die onrust van een mogelijke transfer zat", aldus Kroes tegenover Ajax Life. "Sinds de sluiting van de window laat Kenneth weer zien waartoe hij in staat is. Het is een goeie jongen, die kan nog belangrijk worden voor ons."

Toch sluit Kroes een vertrek in de winter niet uit. "Als er in de winter een club komt waar je geen nee tegen kunt zeggen en hij wil graag… Het is niet te voorspellen. Met Brian Brobbey en Sunderland was het ook tot de laatste dag spannend."

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
