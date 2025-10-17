Alex Kroes sluit transfer niet uit: "Als er in de winter..."

Kenneth Taylor begon het seizoen bij Ajax met enige moeite, zo vertelt directeur Alex Kroes. De middenvelder zat in de zomer nog met de onzekerheid van een mogelijke transfer, wat zijn spel beïnvloedde.

"In het begin van de competitie had hij er wat moeite mee, omdat hij nog in die onrust van een mogelijke transfer zat", aldus Kroes tegenover Ajax Life. "Sinds de sluiting van de window laat Kenneth weer zien waartoe hij in staat is. Het is een goeie jongen, die kan nog belangrijk worden voor ons."

Toch sluit Kroes een vertrek in de winter niet uit. "Als er in de winter een club komt waar je geen nee tegen kunt zeggen en hij wil graag… Het is niet te voorspellen. Met Brian Brobbey en Sunderland was het ook tot de laatste dag spannend."