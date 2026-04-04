2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Alex Kroes sprak met opvolger: "Dat komt de club niet ten goede"

bron: Kale & Kokkie
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes heeft uitgebreid gesproken met Jordi Cruijff. De voormalig Ajacied benadrukt dat zijn opvolger niet alles in korte tijd kan repareren. 

Kroes zette zijn functie vorig jaar ter beschikking na het ontslag van John Heitinga en werd in februari opgevolgd door Cruijff. "Ik heb Jordi alles meegegeven wat ik heb moeten meegeven. Wat ik net zei: ik heb heel goed contact met Jordi. Ik hoop dat andere mensen deze man zijn ding laten doen, geef hem de tijd", vertelt Kroes in de Kale & Kokkie Podcast.

De oud-Ajacied hoopt dat zijn opvolger de tijd krijgt en niet te snel kritiek krijgt. "Ga nou niet verwachten dat het volgende week helemaal gerepareerd is. En als er een keer een speler is die niet direct functioneert, zeg dan niet: die Jordi kan er ook niks van", aldus Kroes.

Kroes weet dat het de afgelopen jaren zeer onrustig was in Amsterdam en hoopt dat Cruijff dat kan doorbreken. "Creëer een stukje rust en geef die man de tijd om zijn ding te doen. Niet alleen hij. Jordi is dan het gezicht en het uithangbord. Er zitten allerlei mensen rondom Jordi die met hem de volgende stap weer moeten maken. Helaas zijn er zoveel mensen die geld verdienen aan de onrust bij Ajax. Dat is een lastig gevecht en komt de club niet ten goede", besluit Kroes. 

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Theo Janssen

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

