Alex Kroes sprak met opvolger: "Dat komt de club niet ten goede"

Kroes zette zijn functie vorig jaar ter beschikking na het ontslag van John Heitinga en werd in februari opgevolgd door Cruijff. "Ik heb Jordi alles meegegeven wat ik heb moeten meegeven. Wat ik net zei: ik heb heel goed contact met Jordi. Ik hoop dat andere mensen deze man zijn ding laten doen, geef hem de tijd", vertelt Kroes in de Kale & Kokkie Podcast.

De oud-Ajacied hoopt dat zijn opvolger de tijd krijgt en niet te snel kritiek krijgt. "Ga nou niet verwachten dat het volgende week helemaal gerepareerd is. En als er een keer een speler is die niet direct functioneert, zeg dan niet: die Jordi kan er ook niks van", aldus Kroes.