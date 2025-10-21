Alex Kroes: "Te veel onduidelijkheid maakt Ajax onbestuurbaar"

Trainer John Heitinga staat onder grote druk bij Ajax. Het elftal presteert al het hele seizoen ondermaats en de kritiek zwelt aan. Toch blijft technisch directeur Alex Kroes vertrouwen houden in de trainer. In een uitgebreid interview met Ajax Life spreekt hij zich uit over de bestuurlijke onrust binnen de club en de noodzaak tot verandering.

Volgens Kroes is het huidige bestuursmodel van Ajax te ingewikkeld en werkt het verlammend voor de besluitvorming binnen de club. "Dan denk ik aan een structuur met een kleiner groepje dat de rijen gesloten houdt. Ajax is te veel een democratie geworden. Te veel gremia. Formeel is er één toezichthouder, de rvc, maar in de praktijk heb je er veel meer. De bestuursraad, de rvc, en dan zijn er ook nog zeer actieve leden met een duidelijke stem."

Kroes schetst een beeld van interne strijd en verwarring, zo blijkt uit zijn woorden tegenover Ajax Life. "Ik ben getuige geweest van een strijd tussen de rvc en de bestuursraad. Supporters moesten ons bij elkaar brengen met het verzoek eens normaal te doen met z’n allen. Dat zegt toch alles? Te veel onduidelijkheid maakt Ajax onbestuurbaar. Vraag maar rond hier, ik denk dat de meeste mensen dit zullen beamen."

Op de vraag of een structuur met één eigenaar, zoals bij veel buitenlandse topclubs, een oplossing zou zijn, reageert Kroes realistisch. "Ja, maar bij Ajax zal dit nooit gebeuren. Ik geloof niet dat de club in handen komt van één eigenaar. Dat hoeft ook niet, maar het zou wel eenvoudiger ingericht kunnen worden."

Volgens Kroes brengt een grote groep besluitvormers juist risico’s met zich mee. "Hoe groter de groep, des te moeilijker het is om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Mensen gaan zich roeren. Lijntjes uitgooien, hun eigen positie beschermen. Overleven in plaats van ondernemen."

Hij wijst op Manchester City als voorbeeld van een heldere organisatiestructuur. "Neem Manchester City: één eigenaar, één CEO, één technisch directeur en Pep Guardiola als trainer. Zij bepalen alles. Is wel zo overzichtelijk", besluit hij.