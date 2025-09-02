Alex Kroes tevreden: "We zijn erg blij dat hij voor Ajax kiest"

Technisch directeur Alex Kroes is blij met de komst van de spits naar de Johan Cruijff Arena. "Kasper is terug op vertrouwde grond", wordt Kroes geciteerd op de clubsite van Ajax. Hij doelt daarmee natuurlijk op het feit dat Dolberg eerder ook al uitkwam voor de Amsterdamse club. "Hij kent Ajax, de club kent hem en zijn kwaliteiten."

"Wat ons betreft past hij als aanvaller perfect in onze huidige selectie en maakt hij ons beter en veelzijdiger in de verschillende competities waarin we actief zijn. We zijn blij dat hij opnieuw voor Ajax kiest en kijken uit naar zijn bijdrage de komende seizoenen", aldus de bestuurder van de Amsterdammers.