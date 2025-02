"Alex Kroes van Ajax hoorde je een paar keer voor hem klappen"

"Deze wedstrijd - Union Saint-Gilloise-uit - zal voor altijd de wedstrijd worden die aan Jorthy Mokio herinnerd zal worden", vertelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "We hebben hem tegen Fortuna al gezien. Toen was hij heel degelijk en toen kon hij het publiek al bekoren. Nu stond hij op het middenveld. Dat deed hij eigenlijk heel anders."

"Hij legde veel meer risico in zijn spel", gaat hij verder. "Het was niet zo zakelijk als in Limburg, maar hij blonk nu uit met dribbels, steekballen en intercepties', is Inan lovend, waarna enkele mooie voorbeelden volgen. 'Na ruim tien minuten - toen hij er weer een paar had afgeschud en terreinwinst boekte - kreeg hij een paar high fives van Berghuis."

"De directie van Ajax zat vlak voor ons en je hoorde Alex Kroes klappen toen hij in de tweede helft een paar tegenstanders te kakken zette met een kapbeweging. Het mooiste was de goal. Daar spatte echt de klasse vanaf. Zeker jonge jongens hebben de neiging om hem op de pantoffel te nemen, maar wat doet hij? Hij geeft hem met de binnenkant van zijn voet ook nog richting mee. Die ploft zo binnen", aldus Inan.