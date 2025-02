Alex Kroes verklaart uitgaande transfer: "Niet meer dan normaal"

"Toen Francesco en ik voor het eerst spraken over de selectie voor dit seizoen en de invulling van de posities, stond het eigenlijk wel vast dat Ramaj eerste keeper zou worden", stelt Kroes. "Hij had het vorig jaar goed gedaan en was fit genoeg om in de voorbereiding aan te haken."

"Totdat Francesco en de keeperstrainer op een gegeven moment naar me toe kwamen en zeiden: wij denken dat we met Remko meer kans op succes en sportief resultaat hebben dan met Ramaj. Ik kan niet anders zeggen dat Remko het fantastisch doet dit seizoen, dus over die keuze hoeven we niet te twijfelen", gaat de technisch directeur verder. "Maar dat was in de zomer natuurlijk een teleurstelling voor Ramaj."

Kroes toont begrip voor de situatie van Ramaj. "Toen Dortmund deze winter kwam en hij naar me toe kwam met: sorry, maar deze kans moet je me echt gunnen… Ik kan hem ook niet beloven dat hij volgend jaar de eerste keeper is. Daarom vond ik het niet meer dan normaal om in ieder geval het bedrag dat wij voor hem hebben uitgegeven (vijf miljoen, red.) terug te krijgen en hem te bedanken voor zijn professionele houding en hem te laten gaan. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen."