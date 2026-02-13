Alex Kroes weg bij Ajax: "Alleen die aankoop blijkt een versterking"

Met de aanstelling van Jordi Cruijff is het tijdperk Alex Kroes bij Ajax voorbij. Een veelbewogen periode, waarin de technisch directeur een aantal aankopen deed. Zo ook in januari 2025.

Een jaar geleden haalde Kroes Youri Regeer, Oliver Edvardsen, Lucas Rosa en de doelman Matheus naar Amsterdam. Raúl Moro werd destijds al gezien als topkandidaat voor de positie van linksbuiten, maar de Spanjaard is niet goedkoop. En Ajax wil niet de hoofdprijs betalen. Even later raakt Moro geblesseerd en schakelt Ajax door.

Overigens niet met heel veel creativiteit, want de club probeert om Carlos Forbs terug te halen. De Portugees werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar kwam daar nagenoeg niet aan spelen toe. Pas op 31 januari vindt Ajax een oplossing, als Oliver Edvardsen wordt overgenomen van Go Ahead Eagles. Maar hij is geen directe versterking gebleken.

"Van het viertal dat Kroes in de winterwindow binnenhaalt, blijkt eigenlijk alleen Regeer een versterking", schrijft Lentin Goodijk van Voetbal International. "Niet direct, omdat hij al snel een vervelende blessure oploopt, maar in het seizoen 2025/26 grijpt hij zijn kans als vaste basisspeler op het middenveld. Belangrijker is de slag die Kroes slaat in de contractonderhandelingen: Mika Godts en Youri Baas tekenen een langdurige verbintenis in Amsterdam", aldus de journalist.