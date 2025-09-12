Alex Kroes weg bij Ajax? "Is bezig aan zijn laatste maanden"

Bart Sanders verwacht dat Ajax dit seizoen op zoek moet naar een nieuwe technisch directeur. De podcastmaker laat in de populaire Pantelic Podcast weten dat Alex Kroes mogelijk vertrekt bij de club uit Amsterdam, hoewel hij ook niet uitsluit dat de bestuurder een andere functie krijgt.

"Ik vond het toch wel bijzonder dat Kroes zich versprak in zijn interview bij AjaxTV. Het ging over de komende window en toen zei hij snel windows", blikt hij terug. "Ja, ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken dat Kroes bezig is aan zijn laatste maanden als technisch directeur van Ajax."

"Waarom ik dat denk? Nou, zijn contract loopt af. Dan nog de verspreking bij AjaxTV en ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat deze baan erg veel impact op hem heeft", onthult Sanders. "En daarnaast heeft hij eigenlijk ook niet als technisch directeur getekend, maar als algemeen directeur. Mijn gevoel zegt dat het de laatste maanden zijn bij Ajax, als technisch directeur in ieder geval", voorspelt hij.