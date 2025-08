Alex Kroes: "Wij hadden hem het liefst nog een jaartje gehouden"

Ajax en Chelsea FC hebben een akkoord bereikt over de directe transfer van Jorrel Hato. De negentienjarige verdediger, die bij Ajax vastlag tot de zomer van 2028, maakt nu de overstap naar de Engelse topclub. De clubs spraken een transfersom van 44,18 miljoen euro af.

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax betreurt het vertrek van Hato, die wordt gezien als een kind van de club uit Amsterdam. Ondanks het afscheid blijft Hato een belangrijke speler in de geschiedenis van Ajax. "Met de overstap van Jorrel verliezen we een van onze sterkhouders in de defensie", reageert Kroes op de clubwebsite op de transfer.

"Hij is niet alleen een erg groot talent en een goede speler maar hij heeft ook een zeer goed karakter en persoonlijkheid. Het liefst hadden wij hem er nog minimaal een jaartje bij gehouden maar wij snappen dat hij zijn zinnen nu heeft gezet op dit mooie avontuur dat hem te wachten staat in de Premier League. Die nieuwe uitdaging gunnen wij hem van harte en zijn trots op hetgeen hij voor Ajax heeft gedaan en wensen hem alle succes toe in Engeland", aldus de technisch directeur van Ajax.