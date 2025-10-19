AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Alex Kroes wijst naar Ajax-vertrek: "Dus ik begrijp hem wel"

Max
bron: Ajax Life
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © NESimages

Alex Kroes begrijpt wel dat Danny Blind is opgestapt uit de RvC van Ajax. Volgens de td van de Amsterdammers kreeg Blind in de media vaak ten onrechte de schuld van bepaalde zaken. 

Volgens Kroes klopt het niet dat Blind een aantal keer 'voor een transfer ging liggen'. "De rvc is puur een toezichthouder op het transferproces", benadrukt hij in gesprek met Ajax Life. "Maar als media schrijven dat hij een huurdeal van Sean Steur afkeurt of het niet eens is met de komst van Raúl Moro, straalt dat op hem af."

De voormalig RvC-lid heeft niet zoveel macht. "Het probleem is dat veel mensen denken dat Danny iemand goed moet vinden voordat hij bij ons tekent. Danny kijkt naar het proces, niet naar het individu of de kwaliteit van een speler", legt Kroes uit. "Als iemand dan niet presteert, wordt Danny er vervolgens wél ten onrechte op afgerekend. Dus ik begrijp hem wel."

Alex Kroes Danny Blind
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
