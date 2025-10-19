Alex Kroes wijst naar Ajax-vertrek: "Dus ik begrijp hem wel"

Alex Kroes begrijpt wel dat Danny Blind is opgestapt uit de RvC van Ajax. Volgens de td van de Amsterdammers kreeg Blind in de media vaak ten onrechte de schuld van bepaalde zaken.

Volgens Kroes klopt het niet dat Blind een aantal keer 'voor een transfer ging liggen'. "De rvc is puur een toezichthouder op het transferproces", benadrukt hij in gesprek met Ajax Life. "Maar als media schrijven dat hij een huurdeal van Sean Steur afkeurt of het niet eens is met de komst van Raúl Moro, straalt dat op hem af."

De voormalig RvC-lid heeft niet zoveel macht. "Het probleem is dat veel mensen denken dat Danny iemand goed moet vinden voordat hij bij ons tekent. Danny kijkt naar het proces, niet naar het individu of de kwaliteit van een speler", legt Kroes uit. "Als iemand dan niet presteert, wordt Danny er vervolgens wél ten onrechte op afgerekend. Dus ik begrijp hem wel."