Alex Pastoor heeft transfertip voor Ajax: "Ze moeten hem ophalen"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en de technisch directeur zoekt onder andere nog naar een versterking op het middenveld. Marco van Basten snapt wel dat Edson Álvarez geen optie is voor de club uit Amsterdam.

"Dat kan helemaal niet. Álvarez is duurder dan Henderson, en die is nou juist weg", sprak hij maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport. Alex Pastoor kwam vervolgens met een transferadvies voor "Ze moeten Peer Koopmeiners ophalen, die speelt nou toch niet", constateert hij.

De oefenmeester heeft ook nog wel een andere optie als de AZ-speler onhaalbaar is. "Stije Resink van FC Groningen", tipt hij. Voormalig Ajacied Theo Janssen komt vervolgens nog met weer een andere naam. "Jordy Clasie is de ideale oplossing", stelt hij. Pastoor is echter realistisch. "Maar dat gaat niet gebeuren."