Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Alex Pastoor over rol bij Ajax: "Wil graag een uitdaging aangaan"

Noah
bron: Rondo
Alex Pastoor in Alkmaar
Alex Pastoor in Alkmaar Foto: © Pro Shots

De crisis bij Ajax duurt maar voort, bij Rondo wordt er nabeschouwd op het slechte spel. Is de oplossing om terug te gaan naar een meer behouden speelstijl? En is Alex Pastoor misschien een optie?

"Het ging dramatisch", begint Mulder. "Je hoopt dat het beter wordt, maar dat is niet gebeurd. Het is makkelijk om te zeggen dat het dan aan de spelers ligt, dat is ook niet zeker. Er is ook geen enkele creativiteit. Verdedigers gaan het middenveld niet in, niet een keer een back die het middenveld komt versterken."

Alex Pastoor denkt dat het verwachtingspatroon funest is. "Ze zijn niet zo slecht als ze spelen. Ik denk dat ze enorm vechten tegen dat er Ajax-voetbal gespeeld moet worden. Je moet nu roeien met de riemen die je hebt. Dat is zeer pragmatisch, ja."

Melvin Boel, die te gast was in het programma, is ook van mening dat Ajax een meer terughoudende speelstijl moet hanteren. "Als het niet loopt, moet je terug naar de basis. Je hebt een elftal met zo verschrikkelijk veel nationaliteiten. Onder Farioli was het niet altijd leuk om te zien, maar wel resultaatgericht. Soms moet je misschien gewoon punten pakken vanuit een laag blok, om daarmee het vertrouwen te kweken om weer richting dat Ajax-voetbal te gaan."

Aan de laatste twee werd gevraagd of ze open zouden staan voor een functie bij Ajax. Beide hadden er wel oren naar. Pastoor reageerde vol zelfvertrouwen. "Ik wil graag een uitdaging aangaan. Nederland heeft drie traditionele topclubs, en ik zou er niet zomaar nee tegen zeggen. Dus: ja."

