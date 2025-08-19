Alex Pastoor voorspelt kampioen: "Ze zijn er op vooruit gegaan"

Afgelopen seizoen werd het uiteindelijk toch nog spannend, maar Pastoor verwacht dat dit seizoen niet. "PSV kan zich medio januari tot kampioen kronen. Ze hebben zelf redelijk goed ingekocht, en ik vind de mogelijke concurrenten nog niet de indruk wekken dat ze dat bij kunnen houden", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Ik denk dat ze er in potentie op vooruit zijn gegaan."

Pastoor denkt niet dat de ploeg van Peter Bosz in de problemen gaat komen. "We hebben het vaak gehad over verdedigende kwaliteiten, of beter het gebrek eraan. Maar Sergiño Dest kan zo goed voetballen, aanvallen, passeren en voorgeven. Dan hoef je ook niet te verdedigen", klinkt het. "Met zoveel kwaliteit heb je altijd de bal en kan je ook op die manier blijven voetballen."