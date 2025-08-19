Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Alex Pastoor voorspelt kampioen: "Ze zijn er op vooruit gegaan"

Max
bron: Rondo
Alex Pastoor namens Ziggo Sport
Alex Pastoor namens Ziggo Sport Foto: © Pro Shots

Alex Pastoor verwacht geen spannende titelstrijd in de Eredivisie dit seizoen. De analist denkt dat PSV zeer comfortabel kampioen gaat worden.

Afgelopen seizoen werd het uiteindelijk toch nog spannend, maar Pastoor verwacht dat dit seizoen niet. "PSV kan zich medio januari tot kampioen kronen. Ze hebben zelf redelijk goed ingekocht, en ik vind de mogelijke concurrenten nog niet de indruk wekken dat ze dat bij kunnen houden", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Ik denk dat ze er in potentie op vooruit zijn gegaan."

Pastoor denkt niet dat de ploeg van Peter Bosz in de problemen gaat komen. "We hebben het vaak gehad over verdedigende kwaliteiten, of beter het gebrek eraan. Maar Sergiño Dest kan zo goed voetballen, aanvallen, passeren en voorgeven. Dan hoef je ook niet te verdedigen", klinkt het. "Met zoveel kwaliteit heb je altijd de bal en kan je ook op die manier blijven voetballen."

Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport

Noa Vahle: "Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"

Dies Janse bedankt de Ajax-fans

OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Laatste nieuws
Meest populair
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
