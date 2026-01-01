HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
"Alex zei dat Ajax zijn club was, verdere onderbouwing was er niet"

Amber
bron: Voetbal International
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Marijn Beuker werd vaak genoemd als architect van de opleiding van AZ. Voor Max Huiberts ligt dat echter bij twee andere mannen: Aloys Wijnker en Paul Brandenburg.

Dat geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. "Ik lees weleens dat Marijn de architect van de AZ-opleiding is geweest. Nou, voor mij zijn dat twee mensen: Wijnker en Brandenburg", zegt Huiberts wanneer hij gevraagd wordt naar Beuker. "Natuurlijk hebben veel andere mensen meegeholpen om onze opleiding naar het huidige niveau te brengen. Onder wie Marijn, die goede ideeën heeft ingebracht. Maar de credits voor onze sterke jeugdopleiding gaan naar Paul en Aloys."

Beuker is nu directeur voetbal van Ajax. Alex Kroes, technisch directeur van de Amsterdammers, heeft ook een verleden bij AZ. Hij was amper begonnen in Alkmaar of hij was alweer vertrokken. "Dat was bijzonder. We hadden getekend voor een langdurige samenwerking. Alex zei dat Ajax zijn club was, dat wisten wij natuurlijk ook wel. Maar een verdere onderbouwing was er niet. Aan de voorkant was een dergelijk scenario nooit besproken. Anders hadden we daar misschien iets over in zijn contract kunnen zetten. Maar nu was het was een mededeling van zijn kant en tot ziens."

Marijn Beuker Alex Kroes
