Alfred Schreuder (54) gaat aan de slag als hoofdtrainer in Turkije
Alfred Schreuder heeft een nieuwe club gevonden. De 54-jarige Nederlandse trainer is aangesteld als hoofdtrainer van het Turkse Kasimpasa. De club uit Istanbul heeft bekendgemaakt dat de oud-trainer van Ajax een contract heeft getekend tot het einde van het seizoen.
Schreuder volgt bij Kasimpasa Emre Belözoğlu op. De 46-jarige Turkse trainer werd dinsdagavond gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe. Die club boekte woensdagavond onder leiding van interim-trainer Dirk Kuyt een opvallende 3-2-overwinning op Liverpool in de Champions League. Kasimpasa staat momenteel op de vijfde plaats in de Turkse Süper Lig. Na tien wedstrijden heeft de ploeg zeventien punten verzameld. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt acht punten. Vrijdag om 18.00 uur wacht voor Schreuder direct zijn eerste wedstrijd, uit tegen Gaziantep, de nummer zestien van de ranglijst.
Schreuder heeft inmiddels een flinke staat van dienst opgebouwd als trainer. In Nederland was hij eerder hoofdtrainer van FC Twente en Ajax. Daarnaast stond hij aan het roer bij Hoffenheim en Club Brugge. Met de Belgische topclub veroverde hij in het seizoen 2021/2022 de landstitel. Ook als assistent-trainer werkte Schreuder bij grote clubs. Zo was hij actief bij Ajax en FC Barcelona. Eerder dit jaar maakte hij deel uit van de technische staf van het Duitse elftal onder bondscoach Julian Nagelsmann. Na het teleurstellend verlopen WK stopte hij daar.
Met de aanstelling bij Kasimpasa zijn alle drie de broers Schreuder weer actief als hoofdtrainer. Dick Schreuder (55) is bezig aan zijn tweede seizoen bij NEC, terwijl jongste broer Bart Schreuder (43) met FC Den Bosch momenteel op de achtste plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie.
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