Alfred Schreuder gaat met topland mee naar WK: "Het is een eer"

Alfred Schreuder sluit zich komende zomer aan bij de technische staf van Duitsland tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De 53-jarige trainer gaat als extra assistent van bondscoach Julian Nagelsmann mee naar het toernooi.

In een gesprek met De Telegraaf legt Schreuder uit hoe de samenwerking tot stand kwam. "Het speelde vorig jaar al een keer, maar toen wilde ik zelf sowieso een half jaar vrij nemen. En dat heb ik dus ook gedaan. Een paar weken terug werd ik door Julian weer benaderd. Dat was mij betreft meteen ja. Het moest wel passen bij de club (Saoedische Al-Diriyah, red). Ik had besproken dat ik geen wedstrijd van de club zou missen. En dat lijkt allemaal te passen."

De band tussen Schreuder en Nagelsmann gaat al jaren terug. De twee werkten eerder samen bij Hoffenheim, waar Schreuder als assistent fungeerde toen Nagelsmann daar hoofdtrainer was. "Iedereen weet van mijn band met Julian. Voor mij is hij een absolute toptrainer. We hebben al twee jaar samengewerkt natuurlijk. Ik heb hem heel hoog zitten en het is voor mij een eer dat ik met Duitsland mee kan naar het WK. Het is superleuk."

Sinds december staat Schreuder aan het roer bij Al‑Diriyah. Daarvoor werkte hij in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al‑Nasr SC en Al‑Ain FC. De trainer bouwde eerder ook ervaring op in Europa. Hij was hoofdcoach bij onder meer FC Twente, Hoffenheim, Club Brugge en Ajax.

Schreuder kijkt dus positief terug op de eerdere samenwerking met de Duitse bondscoach. "Ik had een zeer goede en succesvolle samenwerking met Nagelsmann bij Hoffenheim. Als jonge coach was ik onder de indruk van zijn moed, ambitie en expertise. We hebben sindsdien altijd nauw contact gehouden."