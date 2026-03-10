Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Alfred Schreuder gaat met topland mee naar WK: "Het is een eer"

Joram
bron: De Telegraaf
Alfred Schreuder
Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots

Alfred Schreuder sluit zich komende zomer aan bij de technische staf van Duitsland tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De 53-jarige trainer gaat als extra assistent van bondscoach Julian Nagelsmann mee naar het toernooi.

In een gesprek met De Telegraaf legt Schreuder uit hoe de samenwerking tot stand kwam. "Het speelde vorig jaar al een keer, maar toen wilde ik zelf sowieso een half jaar vrij nemen. En dat heb ik dus ook gedaan. Een paar weken terug werd ik door Julian weer benaderd. Dat was mij betreft meteen ja. Het moest wel passen bij de club (Saoedische Al-Diriyah, red). Ik had besproken dat ik geen wedstrijd van de club zou missen. En dat lijkt allemaal te passen."

De band tussen Schreuder en Nagelsmann gaat al jaren terug. De twee werkten eerder samen bij Hoffenheim, waar Schreuder als assistent fungeerde toen Nagelsmann daar hoofdtrainer was. "Iedereen weet van mijn band met Julian. Voor mij is hij een absolute toptrainer. We hebben al twee jaar samengewerkt natuurlijk. Ik heb hem heel hoog zitten en het is voor mij een eer dat ik met Duitsland mee kan naar het WK. Het is superleuk."

Sinds december staat Schreuder aan het roer bij Al‑Diriyah. Daarvoor werkte hij in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al‑Nasr SC en Al‑Ain FC. De trainer bouwde eerder ook ervaring op in Europa. Hij was hoofdcoach bij onder meer FC Twente, Hoffenheim, Club Brugge en Ajax.

Schreuder kijkt dus positief terug op de eerdere samenwerking met de Duitse bondscoach. "Ik had een zeer goede en succesvolle samenwerking met Nagelsmann bij Hoffenheim. Als jonge coach was ik onder de indruk van zijn moed, ambitie en expertise. We hebben sindsdien altijd nauw contact gehouden."

Gerelateerd:
Ajax viert de 4-1

Zorgen om staat Nederlands voetbal: "Regel aan de laars gelapt"

0
Johan Derksen

Johan Derksen gebruikte pillen tijdens voetbalcarrière: "Gek op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Alfred Schreuder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties