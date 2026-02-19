Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Alfred Schreuder in wachtkamer, transfer vooralsnog geblokkeerd'

Max
bron: Voetbal International
Alfred Schreuder met Hans Kraay junior bij ESPN
Alfred Schreuder met Hans Kraay junior bij ESPN Foto: © Pro Shots

Alfred Schreuder is nog altijd niet de nieuwe trainer van RSC Anderlecht. Volgens Voetbal International blokkeert zijn club Al-Diraiyah FC de transfer. 

In de Belgische media was de stap van de voormalig Ajax-trainer naar Anderlecht al zo goed als rond. Schreuder zou op een paar formaliteiten na een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de nummer vier van de Jupiler Pro League. 

Anderlecht moest enkel nog een overeenstemming bereiken met Al-Diraiyah FC en daar wringt de schoen. De Saoedi's zijn erg tevreden over het werk van Schreuder, die momenteel tweede staat op het tweede niveau en hard op weg is naar promotie. De club wil de Nederlander niet verliezen en blokkeert daarom een transfer naar Anderlecht. Het is niet uitgesloten dat Schreuder de stap alsnog maakt, maar daar moet volgens VI nog veel werk voor verzet worden. 

Gerelateerd:
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus

Lang sneert: "Hier heb ik een trainer die wél vertrouwen geeft"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart op de bres voor oud-Ajacied: "Hij maakte hem af"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Alfred Schreuder Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties