'Alfred Schreuder in wachtkamer, transfer vooralsnog geblokkeerd'

In de Belgische media was de stap van de voormalig Ajax-trainer naar Anderlecht al zo goed als rond. Schreuder zou op een paar formaliteiten na een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de nummer vier van de Jupiler Pro League.

Anderlecht moest enkel nog een overeenstemming bereiken met Al-Diraiyah FC en daar wringt de schoen. De Saoedi's zijn erg tevreden over het werk van Schreuder, die momenteel tweede staat op het tweede niveau en hard op weg is naar promotie. De club wil de Nederlander niet verliezen en blokkeert daarom een transfer naar Anderlecht. Het is niet uitgesloten dat Schreuder de stap alsnog maakt, maar daar moet volgens VI nog veel werk voor verzet worden.