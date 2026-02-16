'Alfred Schreuder nadert akkoord en keert terug naar Europa'

Alfred Schreuder lijkt de nieuwe hoofdtrainer van RSC Anderlecht te worden. Dat meldt Het Nieuwsblad maandag.

De voormalig trainer van Ajax kan een contract voor onbepaalde duur tekenen bij RSC Anderlecht. Naar verluidt nadert Schreuder ook een persoonlijk akkoord met de Belgische club. De 53-jarige oefenmeester zou zeer enthousiast zijn over de plannen van de huidige nummer vier van de JPL.

Schreuder is momenteel nog werkzaam bij Al-Diraiyah FC, een Saudische tweedeklasser, maar als het aan RSC Anderlecht ligt maakt de Nederlander deze week nog de overstap naar het Lotto Park.