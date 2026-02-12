Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

'Alfred Schreuder op poleposition na afhaken Tomasson en Simonis'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Alfred Schreuder
Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots

Voormalig Feyenoorder Jon Dahl Tomasson (47) gaat niet bij Anderlecht aan de slag. De Deen kon een contract tekenen bij de Belgische topclub, maar heeft zelf besloten een streep te zetten door zijn eigen komst.

Dat weet Voetbal International. In Brussel dacht men dat het al rond was met het Feyenoord-icoon. De topclub uit België wilde snel een opvolger vinden voor de ontslagen Besnik Hasi. Tomasson was beschikbaar nadat hij als bondscoach van Zweden werd ontslagen afgelopen jaar.

Anderlecht zag heil in de voetbalfilosofie van de oud-Feyenoorder. Met Malmö FF werd hij tweemaal kampioen van Zweden. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri ligt Alfred Schreuder nu op poleposition. Schreuder was als speler actief voor onder andere NAC en RKC en maakte als trainer furore bij FC Twente. Ook stond hij bij Ajax aan het roer. Ook oud-Go Ahead trainer Paul Simonis wordt genoemd als optie, maar heeft volgens Het Nieuwsblad ook afgezegd.

Kenneth Taylor juicht na de winnende strafschop

VIDEO | Kenneth Taylor schiet SS Lazio naar halve finale beker

0
Sergiño Dest

Ajax-fans genieten van antwoord Sergiño Dest op pikante vraag

0
Ajax historie & oud-spelers Alfred Schreuder
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
