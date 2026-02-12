'Alfred Schreuder op poleposition na afhaken Tomasson en Simonis'

Voormalig Feyenoorder Jon Dahl Tomasson (47) gaat niet bij Anderlecht aan de slag. De Deen kon een contract tekenen bij de Belgische topclub, maar heeft zelf besloten een streep te zetten door zijn eigen komst.

Dat weet Voetbal International. In Brussel dacht men dat het al rond was met het Feyenoord-icoon. De topclub uit België wilde snel een opvolger vinden voor de ontslagen Besnik Hasi. Tomasson was beschikbaar nadat hij als bondscoach van Zweden werd ontslagen afgelopen jaar.

Anderlecht zag heil in de voetbalfilosofie van de oud-Feyenoorder. Met Malmö FF werd hij tweemaal kampioen van Zweden. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri ligt Alfred Schreuder nu op poleposition. Schreuder was als speler actief voor onder andere NAC en RKC en maakte als trainer furore bij FC Twente. Ook stond hij bij Ajax aan het roer. Ook oud-Go Ahead trainer Paul Simonis wordt genoemd als optie, maar heeft volgens Het Nieuwsblad ook afgezegd.