Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Alfred Schreuder: "Toen bleek dat ik een extra hartafwijking had"

Arthur
bron: Voetbal International
Alfred Schreuder
Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots

Alfred Schreuder blikt terug op zijn tijd als hoofdtrainer bij Ajax, een periode die niet het succes bracht waarop hij had gehoopt. In een gesprek met Voetbal International vertelt hij openhartig over zijn gezondheidsproblemen en de keuzes die daarop volgden.

Een jaar na zijn vertrek bij Ajax lonkte een avontuur in het Midden-Oosten. "Voordat ik daarheen ging, heb ik een bodytest gedaan bij Prescan in Baarn," vertelt Schreuder. Tijdens die test kwamen zijn gezondheidsproblemen aan het licht. Hij bleek een hartritmestoornis te hebben en kreeg te horen dat hij eerder een TIA had gehad. "Ze vertelden: 'Een jaar tot anderhalf jaar geleden was er een moment waarop je even niet goed kon zien'."

"Toen vielen de puzzelstukjes in elkaar. Dat was dus in de tijd bij Club Brugge. Later bleek dat ik een extra hartafwijking had, boezemfibrilleren. Daar ben ik een jaar later voor geopereerd. Ik heb wel gewerkt, maar de arts raadde me aan om zo min mogelijk dagelijkse stress te hebben. Acute stress van een wedstrijd was niet erg, dat ging weer voorbij", vervolgt Schreuder.

Schreuder legt uit dat de problemen vooral veroorzaakt werden door langdurige stress. "De problemen die ik had, kwamen door chronische stress. Ik was toen 52 en besloot om te stoppen. Ik was 38 jaar alleen maar met voetbal bezig geweest. Ik ben bewust gestopt."

