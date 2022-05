Geschreven door Idse Geurts 12 mei 2022 om 09:05

De opvolger van Erik ten Hag lijkt bekend. Naar verluidt gaat Alfred Schreuder de vacature als hoofdtrainer van Ajax invullen. Dit wordt gemeld door onder meer Voetbal International. Schreuder komt over van Club Brugge, waar hij overigens ook nog dit seizoen kampioen mee kan worden. De oefenmeester gaat in Amsterdam een tweejarig contract tekenen. Hier wordt ook een optie voor een derde jaar aan toegevoegd.

Met Schreuder wordt een oude bekende van Ajax binnengehaald. De trainer was onder meer tijdens het successeizoen 2018/19 assistent van Erik ten Hag. Binnen de club is Schreuder altijd geprezen om zijn kwaliteiten en zijn omgang met de spelersgroep. In 2019 verliet Schreuder Amsterdam om hoofdtrainer van Duitse club Hoffenheim te worden. Ondanks het prima spel, kreeg Schreuder een conflict met de directie waarna de trainer opstapt. Verder was Schreuder nog actief bij FC Barcelona als assistent van Ronald Koeman en is hij nu sinds januari trainer van Club Brugge.

Hoewel het nieuws nog niet officieel is, zal dit niet lang meer duren. Edwin van der Sar liet woensdag weten dat de nieuwe trainer voor het einde van het seizoen bekend wordt gemaakt. “We willen onze Europese ambities overeind houden. Dan moet je op tijd duidelijkheid scheppen hoe we het volgend seizoen gaan doen. Ook spelers moeten weten waar ze aan toe zijn”, liet Van der Sar weten na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen.