Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ali Boussaboun analyseert: "Dan vind ik Ajax veel minder..."

Arthur
bron: FC Rijnmond
Ali Boussaboun
Ali Boussaboun Foto: © Orange Pictures

Feyenoord heeft tegen Fortuna Sittard haar vijfde wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Daarmee heeft de club voor de derde keer deze eeuw de eerste vijf wedstrijden van het seizoen gewonnen. Bij Rijnmond bespreken Ali Boussaboun, Diego Biseswar en Dennis van Eersel de kansen van Feyenoord op het kampioenschap en haalden ook Ajax en PSV erbij.

In het televisieprogramma beginnen de mannen over het seizoen 2016/17, toen Feyenoord kampioen werd. Volgens de analisten is het echter te vroeg om dit seizoen al te vergelijken met dat kampioensjaar. Wel durven ze alvast een inschatting te maken van de teams die dit seizoen om de eerste plaats zullen strijden. "Voor mij zijn PSV en Feyenoord wel de favorieten", aldus Boussaboun.

Tijdens het gesprek wordt ook een ploeg uitgesloten van de titelstrijd. De analisten geloven niet in een kampioenschap voor Ajax, dat volgens hen al is afgehaakt. "Ajax is de minste van de drie, als je kijkt naar het voetbal. Dan vind ik Ajax veel minder dan PSV en Feyenoord," zegt Boussaboun. Van Eersel is het hiermee eens en voegt toe dat de strijd om het kampioenschap tussen Feyenoord en PSV zal gaan.

Zondag 21 september speelt Feyenoord in Alkmaar tegen AZ, de ploeg van Maarten Martens. Van Persie gaf aan dat dit volgens hem niet de eerste echte test voor Feyenoord zal zijn. Boussaboun sluit zich hierbij aan, maar waarschuwt dat dit denigrerend kan overkomen richting andere tegenstanders. "Je moet die clubs respecteren. AZ is op papier moeilijker, maar dat zegt helemaal niets," stelt hij.

