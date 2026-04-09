Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

bron: FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder Ali Boussaboun maakt zich zorgen over de huidige vorm van zijn voormalige club. Aan tafel bij het praatprogramma FC Rijnmond sprak de voormalig aanvaller zich uit over de moeizame fase waarin de Rotterdammers verkeren en de strijd om de felbegeerde tweede plaats in de Eredivisie.

Feyenoord draait de laatste weken stroef en weet het publiek zelden te vermaken met goed veldspel. Desondanks is de ploeg nog altijd in een felle strijd verwikkeld om plek twee, een positie die rechtstreeks toegang geeft tot de miljoenen van de Champions League.

Omdat de Rotterdammers zo nadrukkelijk worstelen met hun vorm, klinkt soms de vraag of de ploeg die tweede plaats eigenlijk nog wel verdient. Boussaboun kijkt daar echter heel nuchter naar en wijst daarbij ook naar de concurrentie.

"Of Feyenoord het nog wel verdient om tweede te worden? Aan het einde van de rit sta je waar je staat. Dan verdien je het ook", stelt Boussaboun. "We kunnen natuurlijk wel het negatieve belichten van Feyenoord. Het is op dit moment niet goed. Maar de concurrentie doet het niet veel beter. NEC en FC Twente zijn kanshebbers voor de tweede plek. Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax en Feyenoord. Je staat uiteindelijk waar je staat. En dat verdien je. Maar dat het niet goed is, dat is wel duidelijk."

Bij Feyenoord spreken ze van 'project Champions League'. Of Boussaboun er nog vertrouwen in heeft? "Ik probeer altijd positief te blijven, maar naarmate de weken vorderen, dan zakt het positieve...", zegt hij.

