Ali Boussaboun geeft Ajax transferadvies: "Een absolute aanwinst"

Azzedine Ounahi mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax en Ali Boussaboun hoopt dat de transfer rond komt. De voormalig profvoetballer, die zelf bij clubs als Feyenoord, FC Utrecht en ADO Den Haag speelde, geeft de club uit Amsterdam een duidelijk advies over de Marokkaanse spelmaker.

"Natuurlijk moet je dat doen", vertelt hij in het programma WK Praat van ESPN. "Het is een kwaliteitsspeler. Een speler die van toegevoegde waarde kan zijn voor dit Ajax. Hij kan goed de bal dragen en is technisch vaardig", constateert Boussaboun, die nog wel een duidelijk verbeterpunt ziet bij de international.

"Het enige wat ik met hem heb, is dat hij soms té speels is", vervolgt de analist. "Soms voelt hij in een wedstrijd niet helemaal aan wat wel of niet nodig is. Maar als hij het op z’n heupen heeft en dat stukje verandert, dan heb je een absolute aanwinst voor de Eredivisie bij Ajax", besluit Boussaboun enthousiast.