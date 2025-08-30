AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax Video's

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

Max
bron: ESPN

Ajax versterkte zich onlangs met James McConnell. De komst van de jonge huurling van Liverpool zorgt voor verbazing bij Ali Boussaboun. 

Ajax wilde het vertrek van Jordan Henderson opvangen met ervaring, maar dat lijk niet helemaal gelukt. "Ze hadden een ervaren zes nodig en nu hebben ze daar een zeventienjarige (Jorthy Mokio red.) en een twintigjarige (McConnell red.). Dat is heel bizar", oordeelt Boussaboun in Voetbalpraat van ESPN. "Je moet een transferstrategie hebben. Je selectie moet in orde zijn. Nu komen ze hiermee aan."

Ook Kees Luijckx is kritisch op het transferbeleid van Ajax. "Er is geen pijl op te trekken. Voor Heitinga is dit ook niet goed", stelt de analist. "Ik heb ook het idee dat hij ook niet weet waar het naartoe gaat met zijn selectie. Als trainer moet je duidelijkheid over je spelers eisen en Kroes heeft de boel ook nog niet op de rit."

0 reacties
