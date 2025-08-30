Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

Ajax wilde het vertrek van Jordan Henderson opvangen met ervaring, maar dat lijk niet helemaal gelukt. "Ze hadden een ervaren zes nodig en nu hebben ze daar een zeventienjarige (Jorthy Mokio red.) en een twintigjarige (McConnell red.). Dat is heel bizar", oordeelt Boussaboun in Voetbalpraat van ESPN. "Je moet een transferstrategie hebben. Je selectie moet in orde zijn. Nu komen ze hiermee aan."

Ook Kees Luijckx is kritisch op het transferbeleid van Ajax. "Er is geen pijl op te trekken. Voor Heitinga is dit ook niet goed", stelt de analist. "Ik heb ook het idee dat hij ook niet weet waar het naartoe gaat met zijn selectie. Als trainer moet je duidelijkheid over je spelers eisen en Kroes heeft de boel ook nog niet op de rit."