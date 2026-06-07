Alle Ajacieden op het WK 2026

Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist Foto: © Pro Shots

Ajax is met vier spelers vertegenwoordigd op het WK 2026. Dat zijn er aanzienlijk minder dan op het WK 2022, toen liefst elf Ajacieden actief waren op het wereldkampioenschap. In dit artikel ontdek je welke spelers er allemaal bij zijn in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, zowel bij Oranje als bij andere landen. Tot slot kijken we welke oud-Ajacieden er meedoen aan het toernooi.

Ajacieden in Oranje Waar Ajax tijdens eerdere eindtoernooien vaak meerdere internationals aan het Nederlands elftal leverde, blijft het dit keer bij één speler. Wout Weghorst is de enige Ajacied in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Weghorst is vooral mee als pinchhitter en breekijzer. In die rol bewees hij op het vorige WK al zijn waarde. In de kwartfinale tegen Argentinië kwam de spits in de 78e minuut binnen de lijnen. Diep in blessuretijd maakte hij de 2-2, waardoor Nederland een verlenging afdwong. Uiteindelijk trok Argentinië na strafschoppen alsnog aan het langste eind.

Ajax-spelers bij andere landen Naast Weghorst komen nog drie Ajax-spelers namens een ander land in actie op het WK 2026. Japan is met twee Ajacieden vertegenwoordigd. Zowel Ko Itakura als Takehiro Tomiyasu maken deel uit van de selectie van bondscoach Hajime Moriyasu. De derde Ajacied op het WK is Josip Šutalo. De centrale verdediger is opgenomen in de selectie van Kroatië.

Welke oud-Ajacieden doen er mee aan het WK 2026? Hoewel het aantal Ajacieden op het WK 2026 beperkt is, zijn er veel spelers actief met een verleden bij de Amsterdamse club. Zo zitten Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Jurrien Timber, Justin Kluivert en Brian Brobbey bij de selectie van het Nederlands elftal. Daarnaast zijn er ook oud-Ajacieden actief bij andere landen. Zo heeft Argentinië met Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez drie voormalig Ajax-spelers in de gelederen. Curaçao wordt vertegenwoordigd door Riechedly Bazoer, Sontje Hansen en Ar’Jany Martha, Marokko door Noussair Mazraoui en Anass Salah-Eddine en Mexico door Edson Álvarez en Jorge Sánchez. Verder zijn Sergiño Dest (Verenigde Staten), Benjamin Tahirović (Bosnië en Herzegovina) en Florian Grillitsch (Oostenrijk) van de partij.