"Alle baangaranties van alle betrokkenen bij Ajax zijn ingetrokken"

Na de eerste competitienederlaag van dit seizoen, thuis tegen AZ (0-2), is niemand bij Ajax nog onomstreden. Volgens De Telegraaf zijn alle baangaranties, ook die van trainer John Heitinga en technisch directeur Alex Kroes, ingetrokken.

Ajax speelt woensdag alweer tegen Chelsea, gevolgd door Twente, Heerenveen, Galatasaray en Utrecht. "Desastreuze ongelukken onderweg naar de volgende interlandbreak medio november zijn dus zeker niet uit te sluiten. Alle baangaranties van alle betrokkenen zijn na het eerste competitieverlies zaterdag inmiddels ingetrokken", schrijft Valentijn Driessen voor De Telegraaf.

Ajax verloor zaterdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 van AZ. "Weliswaar pas de eerste competitienederlaag in negen wedstrijden; Ajax is terug bij af, bij vier maanden geleden toen Heitinga het stokje overnam van Farioli", vervolgt Driessen.

"Zo stuurloos als Ajax is aan de top met een geïmplodeerde rvc en een lichtgewicht directie die niet op zijn taak is berekend, zo hulpeloos presenteren trainers en spelers zich. De onervaren trainer Heitinga weet het ook niet meer. Teneergeslagen na het kansloze verlies tegen AZ braakte hij een stortvloed aan algemeenheden uit."

Driessen vindt dat Ajax niet concreet is over het vervolg van hun huidige vorm. "Op de vraag hoe nu verder en waar vertrouwen uit te halen, kwam niemand na afloop verder dan lege woorden als keihard werken, geloven, hopen en vertrouwen houden", schrijft hij.

Volgens Driessen heerst er bij Ajax een explosieve sfeer. De ruim 50.000 fans gedroegen zich goed ondanks de machteloosheid op het veld, maar de fluitconcerten bij rust, het eindsignaal en de wissel van Oscar Gloukh zijn begrijpelijk.

"Voor Ajax wacht de komende duels een survivaltocht op smalle paadjes met overal losliggende stenen langs peilloze dieptes. Voor wie niet levensmoe is, geen vrolijk vooruitzicht met gidsen als Heitinga en Kroes", aldus Driessen.