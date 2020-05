Geschreven door Jessica Westdijk 19 mei 2020 om 08:05

Vanaf 19 mei 10.00 hebben huidige seizoenkaarthouders de mogelijkheid om hun seizoenkaart te verlengen. Dat kan tot en met 30 juni.

Normaal gesproken gaat de prijs ieder jaar een paar euro omhoog en gaan er ook nieuwe seizoenkaarten in de verkoop, maar dat is nu beiden niet het geval. Vanwege het coronavirus is het onduidelijk wanneer we weer naar het stadion mogen. De kans is dan ook reëel dat supporters een (groot) aantal wedstrijden moeten missen.

Daarom komt Ajax de supporters die hun seizoenkaart verlengen tegemoet. Bij het verlengen heb je de mogelijkheid om aan te geven dat je compensatie wilt voor wedstrijden die je moet missen vanwege het coronavirus. Per gemiste wedstrijd kun je 1/17e van het aankoopbedrag van je seizoenkaart terug krijgen. Wordt het hele seizoen zonder supporters gespeeld, dan krijg je dus het volledige bedrag terug.

Heb je nog geen seizoenkaart, maar wil je die komend seizoen wel? Bekijk dan de mogelijkheden in het artikel hieronder.