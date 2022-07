Geschreven door Jessica Westdijk 18 jul 2022 om 20:07

Er gaat geen seizoen voorbij waarin Ajax geen unieke momenten meemaakt. Er zijn veel bijzondere momenten te noemen in Nederlandse wedstrijden, maar ook in Europees verband. Zo is het Champions League-seizoen van 2018/2019 er een die je moeilijk kunt vergeten. Dit is al helemaal lastig wanneer je aanwezig was bij een van deze wedstrijden. Maar hoe leg je deze momenten nu goed vast? Een fotoboek maken is bijvoorbeeld een optie. Lees hieronder hoe je deze speciale momenten uniek vastlegt.

Gebruik een goede camera

Het klinkt vrij logisch, maar gebruik een goede camera. Tegenwoordig beschikt je smartphone al over een goede camera. Zo heeft een iPhone tegenwoordig 12 megapixels, maar gaat de kwaliteit van Android-telefoons al over de 40 megapixels. Toch kan het lastig zijn om goede foto’s te maken die bruikbaar zijn voor later. Overweeg daarom een professionele camera. Zo ben je zeker van goede foto’s tijdens de unieke momenten in het stadion. Ga wel na welke professionele camera’s zijn toegestaan in het stadion. Het kan ook helpen om iemand anders te vragen om foto’s te maken. Zo sta je zelf ook op de foto’s en hoef je zelf niet te onthouden om af en toe wat foto’s te maken.

Leg alles vast in een fotoboek

Foto’s zijn natuurlijk fijn om te hebben, maar speciale momenten horen op papier thuis. Met een polaroid camera zou je foto’s gelijk kunnen uitprinten, maar tijdens een wedstrijd is dit natuurlijk niet wenselijk. Je dient de foto’s dan te laten drogen en in het stadion is daar vaak geen ruimte en tijd voor. Het maken van een fotoboek kan de ideale oplossing zijn. Je herinneringen worden op deze manier tastbaar en je zult eerder terugkijken naar deze momenten. Wanneer je een fotoboek online maakt, hoef je de foto’s niet zelf te knippen en plakken. Tegenwoordig kun je je creativiteit helemaal online kwijt. Je kunt een fotoboek helemaal zelf inrichten qua vormen, lettertypes en groottes. Er zijn tegenwoordig veel websites waarmee jij je eigen fotoboek kunt creëren. Vergelijk deze en de prijzen. Zo vind je de juiste aanbieder voor jou.

Lijst de herinneringen in

Fotolijstjes: het is de traditionele manier voor het tastbaar maken van herinneringen. Sommigen vinden het ouderwets, maar wij denken dat het mooi is. Fotolijstjes zijn een mooie toevoeging aan je interieur en zorgen voor extra sfeer. Lijsten zijn er ook in verschillende maten, vormen en kleuren. Dus leef je uit!