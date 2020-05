Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2020 om 18:05

Hoewel het seizoen niet meer hervat wordt en nog niet duidelijk is wanneer er weer gevoetbald wordt, is Ajax afgelopen week weer begonnen met trainen. Er kwamen al diverse beeld naar buiten van spelers die in kleine groepjes oefeningen werkten, met anderhalve meter afstand.

Eén speler ontbrak de afgelopen week nog op de training: Edson Álvarez. Veel landen hebben de grenzen gesloten, maar in Mexico is dat niet het geval. Hij is daarom met zijn vriendin en dochter naar zijn vaderland gevlogen, voor een korte vakantie. Binnenkort komt hij weer terug naar Nederland en zal hij ook aansluiten op het trainingsveld. Dat vertelde Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Ajax wilde ook Nico Tagliafico en Lisandro Martinez een korte vakantie geven, maar het is op dit moment niet mogelijk om naar Argentinië te vliegen.