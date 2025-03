Almere City baalt flink: "Ajax heeft hier onterecht gewonnen"

"Het is bizar als je beseft dat Ajax hier onterecht gewonnen heeft", begint Rijsdijk tegen ESPN. "Het is nu al een paar weken aan de gang dat wij onze tegenstanders onder druk zetten en aardig voetballen. Maar het gaat om doelpunten maken en voorkomen en dan verlies je vandaag."

"Ons strijdplan klopte aardig. Ik heb maar weinig serieuze aanvallen van Ajax gezien en daarentegen waren wij dominant." In de tweede helft kreeg Almere City een grote kans, maar de lat stond in de weg. "Dat is natuurlijk ook weer een beetje pech. Ook tegen Feyenoord raakten we twee keer de lat. Het is superzuur."

Rijsdijk heeft wel genoten van zijn ploeg. "Maar nogmaals, we staan met lege handen. Maar als we zo blijven spelen tegen andere tegenstanders gaan we meer punten pakken. We gaan door tot de laatste wedstrijd gespeeld is, ook met dit spel. Ik hoop dat we dit iedere week kunnen opbrengen", aldus Almere City-trainer Jeroen Rijsdijk.