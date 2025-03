Almere City wil Ajax 'bij de keel grijpen': "Winnen is intentie"

"Ik denk dat we in de lift zitten", vertelt Rijsdijk aan ESPN. "Je ziet dat wij steeds comfortabeler worden, steeds meer écht in de wedstrijd zitten om het ook tegenstanders uit het linkerrijtje zo moeilijk mogelijk te maken. Dat geeft een goed gevoel."

Rijsdijk heeft vertrouwen in zijn ploeg om ook tegen topclubs punten te pakken. "Daar gaat het om als je in de situatie zit als nummer achttien van de Eredivisie, dat geen enkele wedstrijd kansloos is. Dat hebben we nu wel bewezen. Ik denk niet dat wij spelen als een nummer achttien."

Ook voor Ajax zijn ze dus niet bang. "Dat betekent met lef en durf voetballen, een tegenstander bij de keel grijpen", klinkt Rijsdijk. "We gaan er tegen Ajax een wedstrijd van maken om te winnen, dat is onze intentie. Dat kan ook altijd. De laatste weken laten ook andere ploegen zien dat er tegen topclubs wat te halen is."