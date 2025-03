Almere-trainer Rijsdijk ziet Ajax 'gestolen' overwinning boeken

Jeroen Rijsdijk is niet onder de indruk van het spel van Ajax in de wedstrijd tegen Almere City. De trainer van de thuisploeg spreekt van een 'gestolen overwinning' van Ajax.

Kenneth Taylor kroonde zich uiteindelijk met een doelpunt in de achtste minuut tot matchwinner. "Je komt best vroeg op achterstand, maar ik denk eigenlijk dat wij de hele wedstrijd op onze manier gedomineerd hebben", sprak Rijsdijk na afloop bij de NOS. "We hebben hoog druk gezet, daar waar het kon. Dat hebben we vrij veel gedaan, dus Ajax heeft eigenlijk nauwelijks kunnen opbouwen."

"Ajax heeft de bal voornamelijk lang moeten spelen op Brobbey, om van daaruit de tweede bal te spelen", analyseert de Almere-trainer. "Wij hebben veel duels en tweede ballen gewonnen en daarna ook goed aangevallen. Alleen, in het voetbal gaat het om twee dingen: doelpunten voorkomen en doelpunten maken. Dat hebben we deze wedstrijd niet goed genoeg gedaan."

De goal van Taylor noemt hij 'een beetje een lucky bal'. "Volgens mij hebben ze twee keer op doel geschoten vandaag, waarvan één keer een doelpunt. Dat zegt iets over deze wedstrijd. We hebben nul corners weggegeven tegen Ajax. We hebben vijftig procent balbezit gehad", aldus Rijsdijk, die zag dat zijn ploeg dominanter was.

"Wij hebben Ajax teruggedrongen, alleen zelf nog te weinig afgedwongen aan kansen. Dat neemt niet weg dat mijn team vandaag gewoon goed gespeeld heeft", zegt Rijsdijk, die spreekt van een 'beetje een gestolen overwinning' van Ajax.