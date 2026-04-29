2026-04-23
'Almería besluit vraagprijs voor Ajax-target op te schroeven'

bron: Diario AS
Sergio Arribas
Sergio Arribas Foto: © BSR Agency

Ajax blijft geïnteresseerd in Sergio Arribas, maar een transfer lijkt steeds moeilijker te realiseren. De spelmaker van UD Almería maakt namelijk grote indruk in de Segunda División.

Arribas verkeert dit seizoen in topvorm en onderstreepte dat onlangs nog met een hattrick tegen Granada CF. Daarmee hielp hij Almería aan een belangrijke overwinning en een plek in de top van de ranglijst. Volgens Diario AS bevestigt hij daarmee zijn status. "Hij bevestigde zijn status als beste speler van de competitie eens te meer."

De prestaties van de 24-jarige middenvelder blijven niet onopgemerkt. De Spaanse krant schrijft dat de interesse breed gedragen is. "De indrukwekkende prestaties van Arribas trekken al maanden de aandacht van clubs in heel Europa. AS meldde al dat Ajax hem ziet als een potentiële hoeksteen van het project om de club opnieuw op te bouwen na jaren in de schaduw van PSV."

Niet alleen Ajax volgt de ontwikkeling van Arribas op de voet. Ook topclubs uit Portugal, Italië en Engeland zouden hem nauwlettend in de gaten houden. "Ook in Portugal geniet hij een uitstekende reputatie en zowel Sporting CP als Benfica hebben hem op hun radar. De afgelopen weken hebben ook clubs uit Italië en zelfs enkele uit de Engelse Premier League interesse getoond. En natuurlijk houden Spaanse clubs hem nauwlettend in de gaten."

Door zijn uitstekende seizoen is de vraagprijs van Almería inmiddels flink gestegen. Waar eerder werd gesproken over twintig miljoen euro, lijkt dat bedrag achterhaald. "Dat bedrag hoort ongetwijfeld tot het verleden, in ieder geval als uitgangspunt voor de onderhandelingen", aldus AS.

Daarmee lijkt een transfer naar Ajax lastig te worden, zeker omdat slechts een beperkt aantal clubs zich zo’n transfersom kan veroorloven. Bovendien is een vertrek minder vanzelfsprekend geworden. Mocht Almería promoveren naar La Liga, dan is de kans aanwezig dat Arribas langer blijft.

